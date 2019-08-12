2019-08-12T17:22:33+03:00
Общество

Экс-участник телепроекта «Дом-2» посетил Удмуртский государственный цирк

Он приехал в республику в качестве ведущего
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: instagram.com/samseleznevФото: instagram.com/samseleznev
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Экс-участник телепроекта «Дом-2» Сэм Селезнев посетил Удмуртский государственный цирк. Об этом он написал на своей странице в инстаграм.

- Отличный поход в Удмуртский государственный цирк! С новым другом семьи, очень талантливый и приветливый парень, - подписал Сэм фотографию, на которой он и девушка с маленькой обезьяной.

Кстати, молодой человек посетил республику не просто так. Он уже несколько лет ездит по городам в качестве ведущего шоу каскадеров. В Ижевске оно прошло несколько дней назад, наш журналист побывал на месте и подготовил большой фоторепортаж.

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Экс участник телепроекта Дом-2 посетил Удмуртский цирк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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