Экс-участник телепроекта «Дом-2» посетил Удмуртский государственный цирк

СЕГОДНЯ 16:37 2019-08-12T17:22:33+03:00

Он приехал в республику в качестве ведущего

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Экс-участник телепроекта «Дом-2» Сэм Селезнев посетил Удмуртский государственный цирк. Об этом он написал на своей странице в инстаграм.

- Отличный поход в Удмуртский государственный цирк! С новым другом семьи, очень талантливый и приветливый парень, - подписал Сэм фотографию, на которой он и девушка с маленькой обезьяной.

Кстати, молодой человек посетил республику не просто так. Он уже несколько лет ездит по городам в качестве ведущего шоу каскадеров. В Ижевске оно прошло несколько дней назад, наш журналист побывал на месте и подготовил большой фоторепортаж.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/725509" frameborder="0"></iframe> Экс участник телепроекта Дом-2 посетил Удмуртский цирк.

ИСТОЧНИК KP.RU