Экс-участник телепроекта «Дом-2» посетил Удмуртский государственный цирк
Экс-участник телепроекта «Дом-2» Сэм Селезнев посетил Удмуртский государственный цирк. Об этом он написал на своей странице в инстаграм.
- Отличный поход в Удмуртский государственный цирк! С новым другом семьи, очень талантливый и приветливый парень, - подписал Сэм фотографию, на которой он и девушка с маленькой обезьяной.
Кстати, молодой человек посетил республику не просто так. Он уже несколько лет ездит по городам в качестве ведущего шоу каскадеров. В Ижевске оно прошло несколько дней назад, наш журналист побывал на месте и подготовил большой фоторепортаж.
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Экс участник телепроекта Дом-2 посетил Удмуртский цирк.
ИСТОЧНИК KP.RU
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