За 10 дней августа на дорогах Ижевска задержано более 100 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 17:18 2019-08-12T17:25:48+03:00

Из них 12 человек не имели водительских прав

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В Ижевске с 1 по 10 августа проводилось профилактическое мероприятие, в результате которого было задержано более 100 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- За указанный период сотрудники полиции выявили 67 пьяных водителей, из них 11 человек не имели водительских прав. Еще 38 водителей отказались от прохождения освидетельствования, при этом у 12 из них не было водительских прав, - сообщает ведомство.

Также по данным Госавтоинспекции полицейскими выявлено 47 водителей, не имеющих прав и 16 водителей, лишенных прав.

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ИСТОЧНИК KP.RU