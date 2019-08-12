За 10 дней августа на дорогах Ижевска задержано более 100 пьяных водителей
В Ижевске с 1 по 10 августа проводилось профилактическое мероприятие, в результате которого было задержано более 100 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
- За указанный период сотрудники полиции выявили 67 пьяных водителей, из них 11 человек не имели водительских прав. Еще 38 водителей отказались от прохождения освидетельствования, при этом у 12 из них не было водительских прав, - сообщает ведомство.
Также по данным Госавтоинспекции полицейскими выявлено 47 водителей, не имеющих прав и 16 водителей, лишенных прав.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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