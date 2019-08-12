Как ижевчанам определить настоящий ли газовик пришел в квартиру?

СЕГОДНЯ 17:38 2019-08-12T17:38:24+03:00

Специалист отвечает на этот и другие вопросы

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12 августа, на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6) (12+) на вопросы радиослушателей отвечал начальник отдела по работе с абонентами и обслуживанию ВДГО АО «Газпром газораспределение Ижевск» Сергей Шадрин.

Проверка газового оборудования: можно ли устанавливать вытяжку в вентиляционную решетку и как проверить, что перед вами настоящий газовик? 00:00 00:00

Также гость рассказал, как отличить настоящего газовика от мошенника и какая ответственность грозит за самовольную замену газового оборудования.

Полную запись эфира можно послушать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU