Как ижевчанам определить настоящий ли газовик пришел в квартиру?
12 августа, на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6) (12+) на вопросы радиослушателей отвечал начальник отдела по работе с абонентами и обслуживанию ВДГО АО «Газпром газораспределение Ижевск» Сергей Шадрин.
Проверка газового оборудования: можно ли устанавливать вытяжку в вентиляционную решетку и как проверить, что перед вами настоящий газовик?
Также гость рассказал, как отличить настоящего газовика от мошенника и какая ответственность грозит за самовольную замену газового оборудования.
Полную запись эфира можно послушать по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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