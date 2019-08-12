2019-08-12T17:38:24+03:00
Общество

Как ижевчанам определить настоящий ли газовик пришел в квартиру?

Специалист отвечает на этот и другие вопросы
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

12 августа, на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6) (12+) на вопросы радиослушателей отвечал начальник отдела по работе с абонентами и обслуживанию ВДГО АО «Газпром газораспределение Ижевск» Сергей Шадрин.

Проверка газового оборудования: можно ли устанавливать вытяжку в вентиляционную решетку и как проверить, что перед вами настоящий газовик?

00:00
00:00

Также гость рассказал, как отличить настоящего газовика от мошенника и какая ответственность грозит за самовольную замену газового оборудования.

Полную запись эфира можно послушать по ссылке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Полицейские разыскивают потерпевших от действий лже-газовика. Что он сделал.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Ижевчанин перевернулся на катамаране в акватории...Байкала. Подробную историю читайте на сайте.

- В Ижевске завершились работы еще на одной улице. Какие работы были проведены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За 10 дней августа на дорогах Ижевска задержано более 100 пьяных водителей
«Ростелеком» обеспечит высокоскоростным интернетом социально значимые объекты в Удмуртской Республике
Экс-участник телепроекта «Дом-2» посетил Удмуртский государственный цирк
Из-за пьяного водителя в ДТП на трассе Удмуртии пострадала 24-летняя девушка
На Байкале в шторм спасли ижевчанина, который перевернулся на катамаране
На улице Цветочной в Ижевске завершился ремонт дороги
«Руки - это то, чем мы можем любить и убить»: Фотограф из Ижевска стала автором необычного проекта
Камеры видеонаблюдения засняли призрака в Ижевске
Троих ижевчан осудили за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере
Ижевчанка стала «Королевой космоса» на конкурсе «Миссис Россия-2019»
Жительницу Удмуртии наказали за растрату городского бюджета
Спортсмен из Удмуртии победил в финале Кубка мира по велоспорту
В сентябре в Ижевске на улице Пушкинская появится семь «умных» остановок
Студенты из Удмуртии отправились тушить пожары в Красноярский край