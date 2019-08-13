2019-08-13T06:32:45+03:00
Общество

Школьные маршруты начали проверять в Ижевске перед началом учебного года

Всего в городе действуют 4 школьных маршрута
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: пресс-служба городской администрацииФото: пресс-служба городской администрации
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В Ижевске началась ежегодная проверка школьных маршрутов пред началом учебного года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На проверку выходят сотрудники ГИБДД, специалисты Управления образования, Управления благоустройства и охраны окружающей среды, «Службы благоустройства и дорожного хозяйства», а также представители школ, отвечающие за безопасную перевозку детей.

- Наша задача - обеспечить организованную перевозку детей, которые проживают в поселке Игерман, мкрн Самолёт, поселке Радужный, также в совхозе Медведево и деревне Люлли. Регулярный подвоз осуществляется 6 школьными автобусами. Таким способом до школ добираются свыше 400 детей», - рассказала начальник Управления образования Администрации города Ижевска Светлана Петрова.

Фото: пресс-служба городской администрации

Фото: пресс-служба городской администрации

Она также разъяснила, что подвоз к образовательным учреждениям осуществляется в случае, когда пешеходная доступность от дома до школы превышает 2 км для учащихся начальной школы и 4 км - для детей среднего и старшего звена.

- Проверяется состояние автобуса, его устройство, комплектация, соответствие нормативным требованиям. Во время следования по маршруту инспектируется соответствие дорожного покрытия, горизонтальной разметки нормативным требованиям, состояние и видимость знаков. Проверке подвергаются и остановочные комплексы», - отметил сотрудник Отдела ГИБДД.

Всего в Ижевске действуют четыре школьных маршрута, по которым перевозят детей, проживающих в отдаленных районах города.

Кстати!

В этом году две городские школы - № 17 и № 18 получили новые автобусы. Кроме того, в Министерство образования Удмуртии направлена заявка для выделения дополнительных автобусов на новые маршруты - для подвоза детей, проживающих в районе птицефабрики «Вараксино», деревни Малиново, мкрн Труд-пчела к школам № 26 и № 8.

Фото: пресс-служба городской администрации

Фото: пресс-служба городской администрации

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