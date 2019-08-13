На улице Бабушкина в Ижевске завершился ремонт

СЕГОДНЯ 13:05 2019-08-13T15:27:21+03:00

Ремонт делали в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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На улице Бабушкина в Ижевске завершили ремонт участка дороги. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртии.

- На участке от улицы Ухтомского до улицы Ленина рабочие демонтировали изношенное покрытие, был сделан локальный ремонт наиболее поврежденных участков. Также уложены два слоя асфальта. Были подняты до уровня проезжей части 11 колодцев и установлены бордюрные камни, - сообщает ведомство.

Напомним, улица Бабушкина стала одним из первых объектов, к ремонту которых приступили в Ижевске в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы были выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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ИСТОЧНИК KP.RU