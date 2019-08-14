2019-08-14T12:20:50+03:00
Общество

Фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что не будет менять тренера

Об этом она написала на странице в «Инстаграм»
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: instagram.com/liza_tuktikФото: instagram.com/liza_tuktik
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Фигуристка Елизавета Туктамышева заявила на своей странице в «Инстаграм», что не собирается менять тренера Алексея Мишина.

- Преданность в спорте с каждым годом все больше и больше обесценивается. С приходом успеха и денег люди порой забывают, откуда они и благодаря кому поднимаются на вершину. Мне ближе такие герои как Стивен Джеррард и Франческо Тотти или Кобе Брайaнт и Дэмиан Лиллард. Да, может быть, в индивидуальных видах спорта это менее заметно, чем в командных, но я знаю одно, что с этим человеком я буду вместе всегда, - написала спортсменка.

Напомним, Елизавета Туктамышева занимается у Алексея Мишина с 2006 года. Спортсменка является чемпионкой Европы и мира 2015 года, победительницей финала Гран-при в сезоне 2014/15, а также серебряным и бронзовым призером командных чемпионатов мира.

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Елизавета Туктамышева на тренировке с командой 2019 .

ИСТОЧНИК KP.RU

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