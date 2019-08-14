«Алина ушла вперед»: олимпийский чемпион-2006 года о противостоянии Загитовой и Медведевой

СЕГОДНЯ 13:35 2019-08-14T13:36:24+03:00

Он рассказал также, почему девушки востребованы в Японии

Изменить размер текста: A A

Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2006 года Роман Костомаров заявил, что Алина Загитова имеет преимущество перед Евгенией Медведевой. Об этом он рассказал в интервью порталу Sport24.

- Думаю, что между этими фигуристками уже никакого противостояния нет. Загитова немного ушла вперед, и они не конкурируют друг с другом. Хотя я даже не знаю, кто в следующем году будет лидировать на чемпионате России. Теперь фигуристки с четверными прыжками вышли во взрослые и могут поехать на Европу и мир, - поделился Роман.

Также, по словам фигуриста, спортсменки востребованы в Японии, потому что они красивые девчонки и чемпионки. Что Женя, что Алина. Наши фигуристки выглядят потрясающе и катаются здорово.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Алина Загитова вновь попала в топ...Топ-100 самых влиятельных мусульман! Подробнее.

- Алина Загитова рассказала, как изменили ее съемки в рекламе. А еще - что значит для нее фигурное катание.

- Появилось видео с короткой программой Алины Загитовой.

Чемпионка мира Алина Загитова. Произвольная программа 2019.Подписаться на канал: https://www.youtube.com/channel/UCtetJiD_llxdGL4Uh5-Oe2w?sub_confirmation=1 Чтобы получать уведомления о новых видео, жмите на колокольчик! Больше видео с лучшими моментами матчей на нашем официальном сайте: https://matchtv.ru/ Матч ТВ в соцсетях: ВКОНТАКТЕ: https://vk.com/matchtv FACEBOOK: https://www.facebook.com/MatchTVChannel TWITTER: https://twitter.com/MatchTV INSTAGRAM: https://www.instagram.com/matchtv_channel/ ОДНОКЛАССНИКИ: https://ok.ru/matchtvchannel Скачивайте официальное приложение МАТЧ! КЛУБ: IOS: https://itunes.apple.com/app/apple-store/id1051293689?mt=8 ANDROID: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tviztv.tviz2x45&referrer=utm_source%3DMatchTVinVK Фото: РИА Новости/Владимир Песня

ИСТОЧНИК KP.RU