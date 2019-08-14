Гоблин сделает эксклюзивные переводы кино для абонентов «Ростелекома»

СЕГОДНЯ 14:47 2019-08-14T14:47:12+03:00

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«Ростелеком»и известный переводчик англоязычного кино на русский язык Дмитрий Пучков (известный по псевдониму Гоблин) подписали договор об эксклюзивном сотрудничестве. Он сделает и запишет переводы 11 фильмов, которые будут доступны только на площадках компании — в сервисе Wink и видеотеке «Интерактивного ТВ». Такой формат совместной работы Гоблина и оператора услуг платного телевидения или ОТТ-сервисов появился впервые на российском рынке.

- Мы рады началу сотрудничества с человеком, чей голос и стиль перевода известны и любимы миллионами кинозрителей в России. Обладая яркой индивидуальностью Гоблин всегда очень бережно относится к оригиналу, к настоящему языку и стилю авторов кино, что позволяет максимально точно раскрыть дух и малейшие детали картины для русскоязычного зрителя. Это всегда честный перевод — он никогда не сглаживает углы, точно передавая смысл того, что сказано, — сказал директор по контентной политике компании «Ростелеком» Александр Косарим.

- Принял решение возобновить массовый выпуск фильмов в правильном переводе. Добротные фильмы появляются регулярно, но их непросто найти в потоках информационного шума вокруг«блокбастеров». Смотрите хорошее кино только в правильном переводе на ресурсах компании «Ростелеком», — прокомментировал Дмитрий Пучков.

СПРАВКА «КП»

Wink — мультимедийная ОТТ-платформа, которая объединяет мобильные приложения (Android, iOS), приложения для SmartTV, видеопортал wink.rt.ru. На конец первого полугодия 2019 года приложения Wink установили 2,7 млн клиентов.

*винк, андроид, иос, смарт тв

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ИСТОЧНИК KP.RU