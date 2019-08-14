Рейсы «Теплохода здоровья» продолжаются в Ижевске
16 августа, в пятницу, в 09:00 состоится очередной рейс «Теплохода здоровья». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.
На теплоходе всех желающих ждет «Пункт здоровья», где можно будет измерить артериальное и внутриглазное давление, определить уровень насыщения крови кислородом, уровень сахара и холестерина крови и проконсультироваться с терапевтом и стоматологом.
Также будет организован прием у главного внештатного диетолога Удмуртии Белокрыловой Ирины.
Все пассажиры смогут поучаствовать в оздоровительной зарядке и в мастер-классе по массажу под руководством инструктора.
Все консультации бесплатны, жителям при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.
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Чайки за теплоходом. Ижевск.
ИСТОЧНИК KP.RU
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