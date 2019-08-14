2019-08-14T17:14:12+03:00
Общество

Рейсы «Теплохода здоровья» продолжаются в Ижевске

Очередной рейс состоится 16 августа
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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16 августа, в пятницу, в 09:00 состоится очередной рейс «Теплохода здоровья». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

На теплоходе всех желающих ждет «Пункт здоровья», где можно будет измерить артериальное и внутриглазное давление, определить уровень насыщения крови кислородом, уровень сахара и холестерина крови и проконсультироваться с терапевтом и стоматологом.

Также будет организован прием у главного внештатного диетолога Удмуртии Белокрыловой Ирины.

Все пассажиры смогут поучаствовать в оздоровительной зарядке и в мастер-классе по массажу под руководством инструктора.

Все консультации бесплатны, жителям при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.

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Чайки за теплоходом. Ижевск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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