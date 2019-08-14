На улице Воровского в Ижевске ремонтируют тротуар

СЕГОДНЯ 17:24 2019-08-14T17:24:43+03:00

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В Ижевске продолжаются ремонтные работы. Так на улице Воровского практически готов обновленный тротуар. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- На участке подрядчик заменил бордюры и приступил к устройству основания перед укладкой тротуарной плитки, - сообщает ведомство.

Также новый асфальт появился на улицах Льва Толстого, Грибоедова, 8 Марта, Ворошилова и Ухтомского.

До 31 августа подрядчики планируют сдать обновленные тротуары на улицах Вадима Сивкова, Мурмана, 5-я Подлесная, Баранова, Степная. Всего будет отремонтировано 11 участков тротуаров

Напомним, ремонт выполняется за счет средств, сэкономленных от сокращения городских чиновников. Сумма контракта, заключенного по результатам торгов, составила 8,5 млн руб. Дополнительно к этому списку 25 участков тротуаров в Ижевске ремонтируются по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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ИСТОЧНИК KP.RU