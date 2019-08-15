«Речь не идет об экономии средств»: зампредседателя правительства Удмуртии о закрытии роддома в Малой Пурге
В селе Малая Пурга (Удмуртия) закрывают последний сельский роддом. Эта история возмутила жителей, что до сих пор есть возмущения. Зампредседателя правительства Удмуртии Анастасия Муталенко прокомментировала ситуацию.
- В ижевском перинатальном центре работают квалифицированные специалисты. Медучреждение оснащено современным оборудованием – чтобы выходить маму и ребенка после сложных родов. Перинатальный центр принимает женщин со всей республики. Здесь же будут рожать малопургинские мамы. Уже сейчас 70% пациенток из Малой Пурги отправляются на роды в Ижевск, - написала Анастасия Муталенко.
Также она пояснила, что рассматривается возможность перепрофилирования родильного отделения в Малой Пурге.
- Речь не идет об экономии бюджетных средств. Куда важнее здоровье женщины и новорожденного малыша. В малопургинском роддоме отсутствуют круглосуточные посты врачей акушера-гинеколога, неонатолога и реаниматолога, в многопрофильном стационаре мам не консультируют смежные специалисты, - пояснила Анастасия.
Женщин из Малопургинского района будут принимать в ГКБ №7, в роддоме №6 и в перинатальном центре Первой РКБ. В Ижевск будет отправляться либо скорая помощь, либо санавиация. После выписки женщин с детьми доставят обратно в Малую Пургу. А вот экстренные роды продолжат принимать в районе.
- В Малой Пурге – острая нехватка стационарных коек. Мы увеличим их количество: на базе роддома расширим гинекологическое и хирургическое отделения. Крайне важным считаю, что весь медицинский персонал малопургинского роддома сохранит работу, - написала зампредседателя правительства Удмуртии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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