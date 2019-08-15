«Речь не идет об экономии средств»: зампредседателя правительства Удмуртии о закрытии роддома в Малой Пурге

СЕГОДНЯ 13:42 2019-08-15T14:10:32+03:00

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В селе Малая Пурга (Удмуртия) закрывают последний сельский роддом. Эта история возмутила жителей, что до сих пор есть возмущения. Зампредседателя правительства Удмуртии Анастасия Муталенко прокомментировала ситуацию.

- В ижевском перинатальном центре работают квалифицированные специалисты. Медучреждение оснащено современным оборудованием – чтобы выходить маму и ребенка после сложных родов. Перинатальный центр принимает женщин со всей республики. Здесь же будут рожать малопургинские мамы. Уже сейчас 70% пациенток из Малой Пурги отправляются на роды в Ижевск, - написала Анастасия Муталенко.

Также она пояснила, что рассматривается возможность перепрофилирования родильного отделения в Малой Пурге.

- Речь не идет об экономии бюджетных средств. Куда важнее здоровье женщины и новорожденного малыша. В малопургинском роддоме отсутствуют круглосуточные посты врачей акушера-гинеколога, неонатолога и реаниматолога, в многопрофильном стационаре мам не консультируют смежные специалисты, - пояснила Анастасия.

Женщин из Малопургинского района будут принимать в ГКБ №7, в роддоме №6 и в перинатальном центре Первой РКБ. В Ижевск будет отправляться либо скорая помощь, либо санавиация. После выписки женщин с детьми доставят обратно в Малую Пургу. А вот экстренные роды продолжат принимать в районе.

- В Малой Пурге – острая нехватка стационарных коек. Мы увеличим их количество: на базе роддома расширим гинекологическое и хирургическое отделения. Крайне важным считаю, что весь медицинский персонал малопургинского роддома сохранит работу, - написала зампредседателя правительства Удмуртии.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Если вы любите читать и интересуетесь литературой, то эта новость вам точно понравится! В Ижевск приедет известный писатель.

- Расскажите «Комсомолке», воду в каком роднике нужно проверить на безопасность. Мы возьмем пробы и узнаем, можно ли ее пить.

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ИСТОЧНИК KP.RU