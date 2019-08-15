2019-08-15T14:07:05+03:00
Общество

Tele2 первой запускает LTE-роуминг на Кубе

Теперь мобильный интернет доступен путешественникам на крупнейшем острове Карибского бассейна
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Мобильный оператор Tele2 первым в российском телекоме запустил LTE-роуминг на Кубе. Путешественникам теперь доступен высокоскоростной мобильный интернет в сети 4G на крупнейшем острове Карибского бассейна.

Tele2 одной из первых среди российских операторов начала оказывать услуги высокоскоростного 4G-интернета на Острове свободы. В путешествиях за границей LTE-роуминг обеспечивает более высокие скорости при пользовании мобильным интернетом, при этом стоимость услуг остается прежней.

Сократить расходы на мобильный интернет можно с помощью услуги «Безлимитный интернет за границей». Опция позволяет клиентам Tele2 свободно пользоваться услугами передачи данных в зарубежных поездках и не опасаться непредвиденных расходов на связь. Абонентская плата составляет 350 рублей в сутки и списывается со счета клиента только в случае фактического выхода в сеть. Если клиент не пользуется интернетом за границей или находится в России, плата за услугу не взимается. Подключение опции бесплатно.

Путешественники смогут позвонить с Кубы в любую точку мира за 65 рублей в минуту, столько же будут стоить входящие звонки. Отправка SMS обойдется в 12 рублей. Подробная информация о тарифах и дополнительных услугах Tele2 доступна на официальном сайте компании в разделе «Роуминг».

- Нужен ли нашим клиентам LTE на Кубе? Безусловно, решили мы, изучив отчеты по роуминговой активности пользователей. Абоненты скачали на Острове свободы прошлым летом больше трафика, чем в некоторых европейских странах. Путешествующие на Кубу – это наша молодая и активная аудитория. Такие клиенты получают в отпуске массу впечатлений – и предпочитают быстро ими делиться, не дожидаясь доступа к Wi-Fi. Для них мы вводим «другое правило»: теперь, когда абоненты захотят выложить видео о своем отдыхе в Гаване, они смогут это сделать благодаря 4G-интернету от Tele2, - отмечает директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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