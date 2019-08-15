У ижевчанки похитили почти полмиллиона рублей
У ижевчанки похитили почти полмиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.
- 57-летняя женщина решила заработать в интернете с помощью инвестиций в различные проекты и оставила заявку на получение подробной информации. Через некоторое время на ее мобильный телефон позвонил неизвестный и рассказал, что готов помощь на первоначальном этапе. По словам злоумышленника, для этого женщине нужно было предоставить ему доступ к банковскому счету. Ижевчанка сообщила данные, мошенник вошел в личный кабинет и оформил заявку по получение кредита в размере 6000 долларов. После этого попросил сообщить код, который пришел женщине в смс. Потом он сообщил, что скоро женщина получит прибыль, но этого так и не произошло, - сообщает ведомство.
Возбуждено уголовное дело, ущерб составил 497 тысяч рублей. На данный момент принимаются меры, направленные на раскрытие преступления.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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