2019-08-15T15:46:30+03:00
Происшествия

У ижевчанки похитили почти полмиллиона рублей

Она решила заработать в интернете
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
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У ижевчанки похитили почти полмиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

- 57-летняя женщина решила заработать в интернете с помощью инвестиций в различные проекты и оставила заявку на получение подробной информации. Через некоторое время на ее мобильный телефон позвонил неизвестный и рассказал, что готов помощь на первоначальном этапе. По словам злоумышленника, для этого женщине нужно было предоставить ему доступ к банковскому счету. Ижевчанка сообщила данные, мошенник вошел в личный кабинет и оформил заявку по получение кредита в размере 6000 долларов. После этого попросил сообщить код, который пришел женщине в смс. Потом он сообщил, что скоро женщина получит прибыль, но этого так и не произошло, - сообщает ведомство.

Возбуждено уголовное дело, ущерб составил 497 тысяч рублей. На данный момент принимаются меры, направленные на раскрытие преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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