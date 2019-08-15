В роддоме Ижевска родилась еще одна тройня

СЕГОДНЯ 16:03 2019-08-15T16:03:42+03:00

На свет появилось сразу три мальчика

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В Роддоме №6 Ижевска родилась вторая тройня за лето. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

- Первая тройня родилась еще в июне в семье из Игринского района. А вторая в начале августа, молодая пара из Якшур-Бодьинского района стали родителями сразу троих мальчиков!, - сообщает пресс-служба.

Все дети здоровые их вес 2кг 50гр., 2кг.30гр. и 1кг.800гр. Кстати в этой семье есть еще и годовалая девочка.

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ИСТОЧНИК KP.RU