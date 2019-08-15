Реабилитация после черепно-мозговых травм и инсультов: могут ли жители Удмуртии восстановиться полностью

СЕГОДНЯ 17:45 2019-08-15T17:45:48+03:00

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15 августа, в четверг, в гостях у радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) в программе «Здоровый разговор» главный врач реабилитационного центра Виктор Заварзин.

Со специалистом говорим о том, может ли полностью восстановиться человек после черепно-мозговых травм и инсультов.

А также говорим о реабилитации после ДТП и падения с высоты.

Полную запись разговора можно послушать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU