По сравнению с прошлым годом, в Удмуртии увеличится количество первоклассников
Количество детей, впервые севших за парты, в Удмуртии увеличится. Об этом сообщила на своей странице ВКонтакте Министр образования республики Светлана Болотникова.
- В этом году первоклассников на 1500 больше, чем в прошлом! Мы насчитали 22 969 первоклашек, написала она.
Также Светлана Болотникова рассказала о том, что ребята традиционно получат в подарок мороженое и посетят праздничное представление в цирке. Всего пройдет 15 представлений с 4 по 9 сентября.
Из сельской местности и других городов республики школьников доставят в Ижевск на автобусах. Их будут сопровождать сотрудники Госавтоинспекции. Все иногородние дети получат горячее питание.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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