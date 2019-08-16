2019-08-16T07:18:15+03:00
Общество

По сравнению с прошлым годом, в Удмуртии увеличится количество первоклассников

За парты сядет на 1500 первоклассников больше, чем в 2018 году
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Количество детей, впервые севших за парты, в Удмуртии увеличится. Об этом сообщила на своей странице ВКонтакте Министр образования республики Светлана Болотникова.

- В этом году первоклассников на 1500 больше, чем в прошлом! Мы насчитали 22 969 первоклашек, написала она.

Также Светлана Болотникова рассказала о том, что ребята традиционно получат в подарок мороженое и посетят праздничное представление в цирке. Всего пройдет 15 представлений с 4 по 9 сентября.

Из сельской местности и других городов республики школьников доставят в Ижевск на автобусах. Их будут сопровождать сотрудники Госавтоинспекции. Все иногородние дети получат горячее питание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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