Ижевчанина обвиняют в убийстве своего сына

СЕГОДНЯ 14:03 2019-08-16T14:03:25+03:00

Мужчина обнаружил, что его сын мертв только утром

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В Ижевске расследуется уголовное дело в отношении 59-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве собственного сына.

По данным пресс-службы СУ СК России по Удмуртии, мужчина с 34-летним сыном жили в квартире на улице Холмогорова в Ижевске. Они злоупотребляли алкоголем, так 14 августа они выпивали весь день, а вечером между ними произошла ссора. В результате отец ударил сына ножом и лег спать. Утром он обнаружил, что его сын скончался.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, изъято орудие преступления, назначены медицинские экспертизы.

На данный момент обвиняемый находится под стражей. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU