Какая погода ждет ижевчан в выходные

СЕГОДНЯ 15:13 2019-08-16T15:13:11+03:00

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В Ижевске в выходные ожидается теплая и немного дождливая погода. По данным сервиса Яндекс погода средняя температура днем составит +25 градусов.

Так, в субботу, 17 августа температура днем +24…+25 градусов, ночью +18…+19 градусов, вечером возможен дождь. Весь день будет пасмурно.

18 августа, в воскресенье, температура днем +23…+25 градусов, ночью +18…+19 градусов. Облачно с прояснениями.

На следующей неделе температура будет ниже, в среднем +22 градуса, осадков не ожидается в течение всей недели.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Директор «Парков Ижевска» рассказал о предстоящих изменениях.

- Сколько фонарей еще установят в Ижевске в этом году.

- Мы узнали, когда власти представят новую транспортную развязку в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU