2019-08-16T15:13:11+03:00
Общество

Какая погода ждет ижевчан в выходные

Пройдут небольшие дожди
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске в выходные ожидается теплая и немного дождливая погода. По данным сервиса Яндекс погода средняя температура днем составит +25 градусов.

Так, в субботу, 17 августа температура днем +24…+25 градусов, ночью +18…+19 градусов, вечером возможен дождь. Весь день будет пасмурно.

18 августа, в воскресенье, температура днем +23…+25 градусов, ночью +18…+19 градусов. Облачно с прояснениями.

На следующей неделе температура будет ниже, в среднем +22 градуса, осадков не ожидается в течение всей недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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