Какая погода ждет ижевчан в выходные
В Ижевске в выходные ожидается теплая и немного дождливая погода. По данным сервиса Яндекс погода средняя температура днем составит +25 градусов.
Так, в субботу, 17 августа температура днем +24…+25 градусов, ночью +18…+19 градусов, вечером возможен дождь. Весь день будет пасмурно.
18 августа, в воскресенье, температура днем +23…+25 градусов, ночью +18…+19 градусов. Облачно с прояснениями.
На следующей неделе температура будет ниже, в среднем +22 градуса, осадков не ожидается в течение всей недели.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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