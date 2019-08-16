Потоп и пробки в 9 баллов: в Ижевске вновь прошел сильный ливень
В некоторые районы лучше не ехать
Фото: яндекс пробки
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На Ижевск, 16 августа, в пятницу вечером обрушилась гроза и сильный ливень. Ни для кого не секрет, что город вновь затопило. И осложнилось движение. Собрали несколько фотографий и посмотрели, в какой район лучше не ехать.
Фото: Владимир Косолапов
Фото: Роман Орлов Чугуевского/Маркса
Фото: @_aptem_pf
По данным сервиса Яндекс погода вероятность дождей в Ижевске будет еще около получаса. Кстати, мы узнали, какая погода будет в выходные в Ижевске.
ИСТОЧНИК KP.RU
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