2019-08-16T16:58:37+03:00
Общество

Потоп и пробки в 9 баллов: в Ижевске вновь прошел сильный ливень

В некоторые районы лучше не ехать
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: яндекс пробкиФото: яндекс пробки
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На Ижевск, 16 августа, в пятницу вечером обрушилась гроза и сильный ливень. Ни для кого не секрет, что город вновь затопило. И осложнилось движение. Собрали несколько фотографий и посмотрели, в какой район лучше не ехать.

Фото: Владимир Косолапов

Фото: Владимир Косолапов

Фото: Роман Орлов Чугуевского/Маркса

Фото: Роман Орлов Чугуевского/Маркса

Фото: @_aptem_pf

Фото: @_aptem_pf

По данным сервиса Яндекс погода вероятность дождей в Ижевске будет еще около получаса. Кстати, мы узнали, какая погода будет в выходные в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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