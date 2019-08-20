2019-08-20T06:33:31+03:00
Общество

Новые дорожные знаки установят на улицах Ижевска

Знаки установят в целях безопасности дорожного движения
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: ya62.ruФото: ya62.ru
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Несколько новых дорожных знаков установят на улицах Ижевска. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Так, по дороге на СХВ в районе здания № 57 Б ул. Воткинское шоссе установят знаки «Искусственная неровность» и «Ограничение максимальной скорости».

Также знак «Парковка для инвалидов» появится на участке дороги по ул. Цветочная у здания №20А ул. Ворошилова, где располагается «Ижевский торгово-экономический техникум».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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