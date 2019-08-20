Новые дорожные знаки установят на улицах Ижевска
Несколько новых дорожных знаков установят на улицах Ижевска. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Так, по дороге на СХВ в районе здания № 57 Б ул. Воткинское шоссе установят знаки «Искусственная неровность» и «Ограничение максимальной скорости».
Также знак «Парковка для инвалидов» появится на участке дороги по ул. Цветочная у здания №20А ул. Ворошилова, где располагается «Ижевский торгово-экономический техникум».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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