2019-08-20T07:03:03+03:00
Общество

Пушистый фестиваль «Хочу домой» состоится в Ижевске в четвертый раз

Участники фестиваля могут обрести пушистого друга
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: vk.com/pushistikizhФото: vk.com/pushistikizh
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В Ижевске 15 сентября га фан-зоне с 12:00 до 16:00 состоится четвертый пушистый фестиваль «Хочу домой». Об этом сообщают организаторы фестиваля.

По данным организаторов, на фестивале будут представлены собаки, спасенные добровольцами с улиц города. Все они социализированы, стерилизованы, привиты, обработаны от паразитов и готовы к переезду.

Отметим, что для гостей фестиваля приготовили большую развлекательную программу: выступление студии арабского танца «Мабрук», театра танца «Колибри», школы ирландских танцев Carey Academy, «Оружейного града», вокалистов и саксофонистов. Также организуют мастер-классы, конкурсы и викторины.

Также на фестивале будут ветеринары и кинологи, которым можно будет задать все интересующие вопросы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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