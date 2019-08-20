Из-за постороннего транспорта в Ижевске приостановлено движение некоторых трамваев
В Ижевске из-за построенного приостановлено движение №№1, 9, 12 маршрутов на ул.Московскую. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.
- На перекрестке улиц Гагарина и Областная, движение трамваев приостановлено, - написали очевидцы в соцсетях.
Из-за того, что машина вылетела на трамвайные пути движение общественного транспорта перенаправлено: 1 маршрут: гор.Металлургов - ул.Кирова - Центр - ул.К.Маркса - ул.Автономная - ул.Огнеупорная;
- 9 маршрут: Буммаш - ул.Тимирязева - ул.Кирова - Центр - ул.К.Маркса - ул.Автономная - ул.Огнеупорная;
- 12 маршрут: ул.Ворошилова - ул.Ленина - Центр - ул.К.Маркса - ул.Автономная - ул.Огнеупорная.
ОБНОВЛЕНИЕ: движение восстановили
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ИСТОЧНИК KP.RU
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