2019-08-20T11:22:44+03:00
Происшествия

Из-за постороннего транспорта в Ижевске приостановлено движение некоторых трамваев

У машины отлетело колесо
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Дорожные Новости ИжевскаФото: Дорожные Новости Ижевска
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В Ижевске из-за построенного приостановлено движение №№1, 9, 12 маршрутов на ул.Московскую. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

- На перекрестке улиц Гагарина и Областная, движение трамваев приостановлено, - написали очевидцы в соцсетях.

Из-за того, что машина вылетела на трамвайные пути движение общественного транспорта перенаправлено: 1 маршрут: гор.Металлургов - ул.Кирова - Центр - ул.К.Маркса - ул.Автономная - ул.Огнеупорная;

- 9 маршрут: Буммаш - ул.Тимирязева - ул.Кирова - Центр - ул.К.Маркса - ул.Автономная - ул.Огнеупорная;

- 12 маршрут: ул.Ворошилова - ул.Ленина - Центр - ул.К.Маркса - ул.Автономная - ул.Огнеупорная.

ОБНОВЛЕНИЕ: движение восстановили

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ИСТОЧНИК KP.RU

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