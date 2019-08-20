«Помолчи лучше, чучело»: Елизавету Туктаышеву оскорбил волейболист Алексей Спиридонов
Фигуристку Елизавету Туктамышеву оскорбил российский волейболист Алексей Спиридонов. Словесная перепалка произошла в «Твиттере».
Алексей грубо ответил на комментарии о судействе в футбольном матче между командами «Зенит» и «Ахмат». Рефери удалил на 7-й минуте защитника грозненского клуба Ризвана Уциева за фол последней надежды на Александре Ерохине, а позже отменил два гола питерцев.
- Помолчи лучше, чучело, - написал Алексей.
После этой фразы в комментариях под твитом разгорелись нешуточные страсти. Подписчики разделились на тех, кто защищал фигуристку и на тех, кто вслед за Алексеем начал ее оскорблять.
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Елизавета Туктамышева горячий номер NHK Trophy EX, 2018/11/11.
ИСТОЧНИК KP.RU
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