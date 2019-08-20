2019-08-20T12:04:52+03:00
Общество

«Помолчи лучше, чучело»: Елизавету Туктаышеву оскорбил волейболист Алексей Спиридонов

Словесная перепалка произошла между спортсменами в соцсети
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: instagram.com/liza_tuktikФото: instagram.com/liza_tuktik
Изменить размер текста:

Фигуристку Елизавету Туктамышеву оскорбил российский волейболист Алексей Спиридонов. Словесная перепалка произошла в «Твиттере».

Алексей грубо ответил на комментарии о судействе в футбольном матче между командами «Зенит» и «Ахмат». Рефери удалил на 7-й минуте защитника грозненского клуба Ризвана Уциева за фол последней надежды на Александре Ерохине, а позже отменил два гола питерцев.

- Помолчи лучше, чучело, - написал Алексей.

После этой фразы в комментариях под твитом разгорелись нешуточные страсти. Подписчики разделились на тех, кто защищал фигуристку и на тех, кто вслед за Алексеем начал ее оскорблять.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Вау! В сети появилось видео новой произвольной программы Елизаветы Туктамышевой. Это стоит увидеть.

- Елизавета Туктамышева в шоке от цен на фигурное катание.

- Елизавете Туктамышевой точно не откажешь в чувстве юмора! Как разыграла фигуристка своих фанатов?

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Елизавета Туктамышева горячий номер NHK Trophy EX, 2018/11/11.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
17-летнего подростка разыскивают в Ижевске
Пьяный водитель мопеда в Ижевске намеренно сбил полицейского
Из-за постороннего транспорта в Ижевске приостановлено движение некоторых трамваев
Ижевчане смогут выбрать название скверу на улице Оружейника Драгунова
Очевидцы: На улице Баранова в Ижевске горят стройматериалы
В одной из рек в Удмуртии рыбак нашел тело мужчины
Глава города поручил контролировать уровень воды в Ижевском пруду
Мужчина, приговоренный к смертной казни, развратил 7-летнюю девочку в Удмуртии
Движение на дороге Ижевск - Ува - В. Женвай ограничили в Удмуртии
Пушистый фестиваль «Хочу домой» состоится в Ижевске в четвертый раз
Новые дорожные знаки установят на улицах Ижевска
Известный детский писатель Артур Гиваргизов приедет в Ижевск
Жителя Удмуртии осудили за убийство знакомого
Когда в Летнем саду Ижевска восстановят фонтан, который придавил мальчика
Душил и угрожал убийством: житель Удмуртии задержан за угон машины
Жительница Удмуртии хотела заработать на бирже, но вместо этого лишилась 500 тысяч рублей
«Алина не хотела ехать на чемпионат мира»: российский тренер раскрыл некоторые секреты успеха Загитовой
Эко-пункты для приема вторсырья откроются в Ижевске
Опасное сооружение появилось на улице Крылова в Ижевске
В меде из Удмуртии опасных веществ не обнаружили
Первая экспедиция отправилась проверять родники Удмуртии
В число самых шумных мегаполисов вошли несколько городов Удмуртии
Подростки-вандалы разрушили 14 надгробных плит на кладбище в Удмуртии
Три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП на трассе Удмуртии
Сколько стоит собрать ребенка в школу в Ижевске
Школу искусств в микрорайоне «Столичный» в Ижевске передадут городу