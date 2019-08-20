«Любэ» и Марина Хлебникова: кто еще из звезд будет выступать на Дне оружейника в Ижевске
В Ижевске 19 сентября состоится праздничный концерт на Центральной площади, посвященный Дню оружейника. В нем примут участие звезды российской эстрады. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
Концерт начнется в 19:00, для всех гостей праздника выступят Александр Маршал, группа «Любэ», Марина Хлебникова, Юлия Михальчик и Ясения.
Также в рамках праздничной программы состоится открытие мультимедийного светомузыкального фонтана на Центральной площади. Завершится мероприятие фейерверком над акваторией Ижевского пруда.
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На Дне оружейника в Ижевске выступит певица Ясения.Ясения - "Который год" Стихи: Михаил Гуцериев Музыка: Виктор Дробыш, Тимофей Леонтьев Режиссер: Хиндрек Маасик MELOMAN ВКОНТАКТЕ https://vk.com/melomanumg
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ИСТОЧНИК KP.RU
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