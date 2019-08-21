Ремонт на двух участках улицы Горького в Ижевске завершен
В Ижевске завершен ремонт на двух участках улицы Максима Горького. Об этом сообщается в группе «Дороги Удмуртии» «ВКонтакте».
Ремонт завершен на участке от улицы Карла Либкнехта до Ленина и от переулка Широкий до улицы Кирова. Общая протяженность объекта составила 1,2 км. На участках заменили бордюрное ограждение, обновили тротуары. Основные работы по восстановлению асфальта проходили ночью.
- В процессе ремонта было полностью убрано изношенное покрытие и уложен выравнивающий слой асфальта. Проведены работы по ремонту колодцев и дождеприемников, - сообщается в группе.
Работы выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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