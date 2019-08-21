2019-08-21T10:39:29+03:00
Общество

Ремонт на двух участках улицы Горького в Ижевске завершен

Общая протяженность объекта составила 1,2 км
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: vk.com/bkadudmurtiyaФото: vk.com/bkadudmurtiya
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В Ижевске завершен ремонт на двух участках улицы Максима Горького. Об этом сообщается в группе «Дороги Удмуртии» «ВКонтакте».

Ремонт завершен на участке от улицы Карла Либкнехта до Ленина и от переулка Широкий до улицы Кирова. Общая протяженность объекта составила 1,2 км. На участках заменили бордюрное ограждение, обновили тротуары. Основные работы по восстановлению асфальта проходили ночью.

- В процессе ремонта было полностью убрано изношенное покрытие и уложен выравнивающий слой асфальта. Проведены работы по ремонту колодцев и дождеприемников, - сообщается в группе.

Работы выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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