До 15 лет лишения свободы грозит жителю Удмуртии за убийство знакомого
В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве знакомого.
- 7 июня 2019 года обвиняемый и 51-летний потерпевший вместе выпивали в лесу недалеко от кафе в Воткинске. В ходе празднования мужчины поругались, в результате обвиняемый ударил знакомого несколько раз ножом. Мужчина скончался на месте, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.
В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, проведены экспертизы. Уголовное дело передали с обвинительным заключением в суд. Мужчине грозит наказание до 15 лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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