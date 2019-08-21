2019-08-21T10:40:58+03:00
Происшествия

До 15 лет лишения свободы грозит жителю Удмуртии за убийство знакомого

Потерпевший скончался от полученных ранений
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве знакомого.

- 7 июня 2019 года обвиняемый и 51-летний потерпевший вместе выпивали в лесу недалеко от кафе в Воткинске. В ходе празднования мужчины поругались, в результате обвиняемый ударил знакомого несколько раз ножом. Мужчина скончался на месте, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, проведены экспертизы. Уголовное дело передали с обвинительным заключением в суд. Мужчине грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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