2019-08-21T11:46:02+03:00
Общество

Достойны доверия: Ижевчане смогут выбрать лучшую клинику и народного врача

Медиагруппа «Центр» запускает конкурс «Лучшая клиника-2019»
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии работает множество больниц – детских и взрослых, частных и государственных. Чтобы узнать, какой из них больше всего доверяют пациенты, медиагруппа «Центр» запускает конкурс «Лучшая клиника». В рамках этого проекта пациенты смогут выбрать любимую клинику и народного врача.

Принять участие в конкурсе может любое медучреждение, санаторий, страховая компания и любой врач Удмуртии. Выбирать лучших пациенты будут по номинациям, в том числе – лучший многопрофильный центр, лучшая поликлиника, лучшая стоматология и другие.

Кроме того, выбираться будет и «Народный врач» (лучший стоматолог, хирург, терапевт и др.). заявить врача на конкурс может как сам специалист, так и пациенты. Для этого нужно заполнить форму в специальном разделе на сайте или отправить заявку на электронную почту clinic@mgcentr.ru, либо сообщить по номеру 902-020.

Сроки проведения проекта с 1 августа до 11 ноября. Голосование начнется в сентябре и закончится 31 октября по местному времени. Итоги конкурса подведут 14 ноября. Подробные условия участия в конкурсе на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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