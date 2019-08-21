2019-08-21T16:27:21+03:00
Происшествия

Подростка из Ижевска задержали за угон иномарки

На угнанной машине злоумышленник столкнулся с несколькими машинами
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске задержали 16-летнего подростка, которого обвиняют в угоне иномарки из двора жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Днем около одного из домов по улице Клубная подросток заметил машину «Деу Нексиа», окно которой было открыто и в замке зажигания был ключ. Школьник сел в машину и угнал, во дворах он несколько раз задел припаркованные машины. В результате повреждений машина остановилась и подросток скрылся, - сообщает ведомство.

Полицейским удалось установить личность злоумышленника по отпечаткам пальцев в салоне машины. Им оказался ранее судимый за кражи велосипедов школьник. Возбуждено уголовное дело, теперь подростку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Также решается вопрос о привлечении к административной ответственности за вождение без прав. На данный момент устанавливается причиненный ущерб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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