Подростка из Ижевска задержали за угон иномарки
В Ижевске задержали 16-летнего подростка, которого обвиняют в угоне иномарки из двора жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- Днем около одного из домов по улице Клубная подросток заметил машину «Деу Нексиа», окно которой было открыто и в замке зажигания был ключ. Школьник сел в машину и угнал, во дворах он несколько раз задел припаркованные машины. В результате повреждений машина остановилась и подросток скрылся, - сообщает ведомство.
Полицейским удалось установить личность злоумышленника по отпечаткам пальцев в салоне машины. Им оказался ранее судимый за кражи велосипедов школьник. Возбуждено уголовное дело, теперь подростку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Также решается вопрос о привлечении к административной ответственности за вождение без прав. На данный момент устанавливается причиненный ущерб.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Старинную монету нашли при строительных работах в Ижевске. Рассказываем, какую ценность она имеет.
- Вот это милое создание помогло поймать преступников! Всю историю читайте на сайте.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»