Первая партия вакцины против гриппа поступила в Удмуртию
В Удмуртию поступила первая партия вакцины против гриппа. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
- Прививки начнут ставить с 23 августа, вакцина поступила в объеме 43% от годовой потребности: 109060 доз для детей, 3000 доз для беременных женщин и 191400 для взрослых, - сообщает ведомство.
В итоге вакцинация должна охватить не менее 45% от численности населения. Прививки будут ставить всю осень
Привиться можно в поликлиниках по месту медицинского прикрепления.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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