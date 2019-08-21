Первая партия вакцины против гриппа поступила в Удмуртию

СЕГОДНЯ 16:39 2019-08-21T16:40:00+03:00

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В Удмуртию поступила первая партия вакцины против гриппа. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- Прививки начнут ставить с 23 августа, вакцина поступила в объеме 43% от годовой потребности: 109060 доз для детей, 3000 доз для беременных женщин и 191400 для взрослых, - сообщает ведомство.

В итоге вакцинация должна охватить не менее 45% от численности населения. Прививки будут ставить всю осень

Привиться можно в поликлиниках по месту медицинского прикрепления.

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ИСТОЧНИК KP.RU