В Удмуртии мошенник украл у матери погибшего Героя России его удостоверение
Молодой человек из Глазова похитил удостоверение Героя России у женщины. Известно, что к матери погибшего пришел некий неизвестный и сообщил, что удостоверение необходимо для создания памятного издания, которое посвящено тем, кто получил государственную награду.
Как сообщает портал «Город Глазов», женщина доверилась мошеннику и передала документ. И больше молодого человека с ценным удостоверением она не увидела. Обратилась в полицию.
- В ОД МО МВД России «Глазовский» было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Обосновано это было тем, что удостоверение не обладает признаками официального документа, - цитирует портал слова пресс-службы межрайонной прокуратуры Глазова.
Однако, в соответствии в Законом России, в случае смерти Героя страны члены его семьи имеют право на льготы и ежемесячные выплаты. Прокуратура признала решение полиции незаконным и обязали возбудить уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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