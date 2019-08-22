2019-08-22T07:24:02+03:00
Происшествия

В Удмуртии мошенник украл у матери погибшего Героя России его удостоверение

Изначально полиция отказала в возбуждении уголовного дела
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: voenpro.ruФото: voenpro.ru
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Молодой человек из Глазова похитил удостоверение Героя России у женщины. Известно, что к матери погибшего пришел некий неизвестный и сообщил, что удостоверение необходимо для создания памятного издания, которое посвящено тем, кто получил государственную награду.

Как сообщает портал «Город Глазов», женщина доверилась мошеннику и передала документ. И больше молодого человека с ценным удостоверением она не увидела. Обратилась в полицию.

- В ОД МО МВД России «Глазовский» было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Обосновано это было тем, что удостоверение не обладает признаками официального документа, - цитирует портал слова пресс-службы межрайонной прокуратуры Глазова.

Однако, в соответствии в Законом России, в случае смерти Героя страны члены его семьи имеют право на льготы и ежемесячные выплаты. Прокуратура признала решение полиции незаконным и обязали возбудить уголовное дело.

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Во ФСИН прокомментировали условно-досрочное освобождение жителя Глазова, который был приговорен к смертной казни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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