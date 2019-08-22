«На почве ревности»: жителя Удмуртии обвиняют в убийстве жены
В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве жены.
- 17 августа около 16:00 между супругами произошла ссора на почве ревности. При этом оба были пьяные. В ходе конфликта мужчина несколько раз ударил жену ножом, в результате она скончалась на месте, - сообщает ведомство.
В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертизы. Обвиняемый находится под стражей, теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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