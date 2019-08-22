2019-08-22T14:54:09+03:00
Происшествия

«На почве ревности»: жителя Удмуртии обвиняют в убийстве жены

Между супругами произошла ссора
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве жены.

- 17 августа около 16:00 между супругами произошла ссора на почве ревности. При этом оба были пьяные. В ходе конфликта мужчина несколько раз ударил жену ножом, в результате она скончалась на месте, - сообщает ведомство.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертизы. Обвиняемый находится под стражей, теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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