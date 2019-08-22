«Загитова заново училась ходить»: юная фигуристка Валиева рассказала, как относится к чемпионке

СЕГОДНЯ 16:56 2019-08-22T16:56:46+03:00

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Ученица знаменитой Этери Тутберидзе Камила Валиева перед серией Гран-при во Франции рассказала об отношении к чемпионке мира Алине Загитовой в интервью Первому каналу.

- Мне очень нравится Алина Загитова. Я перед ней сижу в раздевалке, и когда я только-только вышла на лед и была рядом с Алиной, мне было настолько страшно ей помешать, что когда я видела Алину, сразу отъезжала к бортику. Я смотрю на нее и понимаю, что нельзя сдаваться. У нее же тоже были переломы, она говорила, что заново училась ходить. Но не сдалась, работала для какой-то цели, чтобы выиграть Олимпийских играх . И в этом году она тоже не сдавалась, чтобы взять золото Чемпионата мира, - поделилась Камила.

Напомним, появилось видео с короткой программой Алины Загитовой.

- С ближайшей осени и до весны олимпийская чемпионка Загитова примерит на себя образ Клеопатры в произвольной программе.

Ученица Тутберидзе Камила Валиева рассказала, как относится к чемпионке мира Алине Загитовой .

ИСТОЧНИК KP.RU