Для чего на улице 40 лет победы в Ижевске установили столбики

СЕГОДНЯ 17:20 2019-08-22T17:20:09+03:00

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Ижевчане стали задаваться вопросом, для чего на улице 40 лет Победы установили столбики. "Комсомолка" отвечает на вопрос.

- Чем объясняется необходимость установки по городу столбиков напротив мест разворота? В частности, на 40 лет Победы. Во-первых, они уже частично разрушены. Большегрузы не перестанут разворачиваться, хоть со столбиками, хоть без. Возможно, стоит расширить проезжую часть? А во-вторых, столбики выглядят просто ужасно. – спрашивает ижевчанин Анатолий.

В Управлении благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска сообщили, что эти ограничивающие элементы необходимы прежде всего для препятствия заезда транспортных средств на газонную часть в местах, где это происходит систематически на магистральных дорогах. А также, что применение именно таких ограничивающих элементов обусловлено экономией средств.

Также представитель Управления отметил, что такие столбики уже есть Устиновском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU