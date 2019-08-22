Для чего на улице 40 лет победы в Ижевске установили столбики
Ижевчане стали задаваться вопросом, для чего на улице 40 лет Победы установили столбики. "Комсомолка" отвечает на вопрос.
- Чем объясняется необходимость установки по городу столбиков напротив мест разворота? В частности, на 40 лет Победы. Во-первых, они уже частично разрушены. Большегрузы не перестанут разворачиваться, хоть со столбиками, хоть без. Возможно, стоит расширить проезжую часть? А во-вторых, столбики выглядят просто ужасно. – спрашивает ижевчанин Анатолий.
В Управлении благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска сообщили, что эти ограничивающие элементы необходимы прежде всего для препятствия заезда транспортных средств на газонную часть в местах, где это происходит систематически на магистральных дорогах. А также, что применение именно таких ограничивающих элементов обусловлено экономией средств.
Также представитель Управления отметил, что такие столбики уже есть Устиновском районе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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