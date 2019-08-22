Почти 300 тысяч похитили у предпринимателя в Удмуртии
В Удмуртии в полицию обратился предприниматель с сообщением о хищении у него 280 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- В середине августа мужчине позвонила незнакомая женщина, которая представилась сотрудником банка и предложила оформить кредит на выгодных условиях. Потерпевший согласился взять 1,5 млн на пять лет, для открытия счета он перевел 8750 рублей. Позже ему позвонила другая женщина и сообщила, что перевод заморожен, чтобы его разморозить нужно перевести еще 31400 рублей, - сообщает ведомство.
В последующем под разными предлогами мужчина перевел мошенникам 280 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, на данный момент полицейские устанавливают подозреваемых.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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