Алина Загитова показала идеальный шпагат, а Елизавета Туктамышева рассказала о готовности к сезону

СЕГОДНЯ 09:48 2019-08-23T09:48:04+03:00

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Новый сезон по фигурному катанию не за горами. Узнали, как проходит подготовка у фигуристок, родом из Удмуртии. Так, например, чемпионка мира Алина Загитова после серии шоу в Японии усиленно занимается в спортзале.

На днях в «Инстаграме» появилось видео с тренировки Загитовой. Она занималась в тренажерном зале, приседала с гирей и била грушу.

Фото: инстаграм Алины Загитовой

- Растяжка каждый день!, - подписала фото со шпагатом Алина.

А вот другая наша фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала своим подписчикам о готовности к новому сезону.

Фото: инстаграм Елизаветы Туктамышевой

- Когда поняла, что через 2 недели начинается сезон, а ты до сих пор не прыгаешь четверной, - как всегда, не теряя позитива, написала Туктамышева.

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Алина Загитова усиленно готовится к новому сезону.

ИСТОЧНИК KP.RU