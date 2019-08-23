2019-08-23T09:48:04+03:00
Общество

Алина Загитова показала идеальный шпагат, а Елизавета Туктамышева рассказала о готовности к сезону

Новый сезон стартует уже в сентябре
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: инстаграм Алины ЗагитовойФото: инстаграм Алины Загитовой
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Новый сезон по фигурному катанию не за горами. Узнали, как проходит подготовка у фигуристок, родом из Удмуртии. Так, например, чемпионка мира Алина Загитова после серии шоу в Японии усиленно занимается в спортзале.

На днях в «Инстаграме» появилось видео с тренировки Загитовой. Она занималась в тренажерном зале, приседала с гирей и била грушу.

Фото: инстаграм Алины Загитовой

Фото: инстаграм Алины Загитовой

- Растяжка каждый день!, - подписала фото со шпагатом Алина.

А вот другая наша фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала своим подписчикам о готовности к новому сезону.

Фото: инстаграм Елизаветы Туктамышевой

Фото: инстаграм Елизаветы Туктамышевой

- Когда поняла, что через 2 недели начинается сезон, а ты до сих пор не прыгаешь четверной, - как всегда, не теряя позитива, написала Туктамышева.

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- Вау! В сети появилось видео новой произвольной программы Елизаветы Туктамышевой. Это стоит увидеть.

- Появилось видео с короткой программой Алины Загитовой.

Алина Загитова усиленно готовится к новому сезону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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