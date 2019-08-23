Алина Загитова показала идеальный шпагат, а Елизавета Туктамышева рассказала о готовности к сезону
Новый сезон по фигурному катанию не за горами. Узнали, как проходит подготовка у фигуристок, родом из Удмуртии. Так, например, чемпионка мира Алина Загитова после серии шоу в Японии усиленно занимается в спортзале.
На днях в «Инстаграме» появилось видео с тренировки Загитовой. Она занималась в тренажерном зале, приседала с гирей и била грушу.
Фото: инстаграм Алины Загитовой
- Растяжка каждый день!, - подписала фото со шпагатом Алина.
А вот другая наша фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала своим подписчикам о готовности к новому сезону.
Фото: инстаграм Елизаветы Туктамышевой
- Когда поняла, что через 2 недели начинается сезон, а ты до сих пор не прыгаешь четверной, - как всегда, не теряя позитива, написала Туктамышева.
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Алина Загитова усиленно готовится к новому сезону.
ИСТОЧНИК KP.RU
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