2019-08-25T10:47:27+03:00
Происшествия

Женщина из Хакасии похитила у жителей Удмуртии более 400 тысяч рублей

Она представлялась работником службы безопасности банка
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
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Женщина из Республики Хакасия украла у жителей Удмуртии более 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Женщина находилась в Кемеровской области и с нескольких сим-карт звонила жителям Удмуртии и представлялась работником службы безопасности банка. Далее она сообщала о незаконном списании с их банковских счетов и предлагала назвать данные банковских карт для предотвращения всех переводов. После получения данных с карт пострадавших пропадали деньги, - сообщает ведомство.

В итоге подозреваемая совершила 41 кражу, ущерб составил более 400 тысяч рублей. Уголовное дело расследуется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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