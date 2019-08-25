Международный фестиваль скандинавской ходьбы прошел в Ижевске

СЕГОДНЯ 11:57 2019-08-25T11:57:08+03:00

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24 августа, в субботу, в парке имени Кирова Ижевска прошел IV Международный фестиваль скандинавской ходьбы. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Более 2,5 тысяч спортсменов и гостей пришли на праздник, такое количество присутствующих доказывает, что скандинавская ходьба – это самый доступный и массовый вид спорта. В фестивале приняли участие спортсмены из Испании, Нигерии, Франции, Польши и Казахстана.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Ходоки преодолевали дистанции в 3, 5, 10 километров, а также желающие попробовали себя в марафонском забеге на 42 километра.

Для всех гостей мероприятия были организованы мастер-классы, сдача норм ГТО, выступления творческих коллективов Удмуртии, различные развлекательные программы для детей.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

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ИСТОЧНИК KP.RU