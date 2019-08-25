Международный фестиваль скандинавской ходьбы прошел в Ижевске
24 августа, в субботу, в парке имени Кирова Ижевска прошел IV Международный фестиваль скандинавской ходьбы. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Более 2,5 тысяч спортсменов и гостей пришли на праздник, такое количество присутствующих доказывает, что скандинавская ходьба – это самый доступный и массовый вид спорта. В фестивале приняли участие спортсмены из Испании, Нигерии, Франции, Польши и Казахстана.
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Ходоки преодолевали дистанции в 3, 5, 10 километров, а также желающие попробовали себя в марафонском забеге на 42 километра.
Для всех гостей мероприятия были организованы мастер-классы, сдача норм ГТО, выступления творческих коллективов Удмуртии, различные развлекательные программы для детей.
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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ИСТОЧНИК KP.RU
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