2019-08-25T14:25:45+03:00
Спорт

Биатлонист из Удмуртии завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по летнему биатлону

Соревнования прошли 24 августа
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: sportur.ruФото: sportur.ru
Изменить размер текста:

Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по летнему биатлону. Об этом сообщает портал sportur.ru.

24 августа в Раубичах (Беларусь) прошли соревнования по летнему биатлону. Александр Поварницын спринтерской гонке завоевал серебряную медаль.

Первым пришел спортсмен из Южной Кореи, третьим оказался россиянин – Эдуард Латыпов. Александр Поварницын уступил победителю всего 4,1 секунд.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Когда планируют завершить работы на Центральной площади? И что уже готово? Собрали несколько фотографий.

- Поборы в школах: куда жаловаться ижевчанам и можно ли сделать это анонимно?

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24