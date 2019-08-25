Биатлонист из Удмуртии завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по летнему биатлону

СЕГОДНЯ 14:25 2019-08-25T14:25:45+03:00

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Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по летнему биатлону. Об этом сообщает портал sportur.ru.

24 августа в Раубичах (Беларусь) прошли соревнования по летнему биатлону. Александр Поварницын спринтерской гонке завоевал серебряную медаль.

Первым пришел спортсмен из Южной Кореи, третьим оказался россиянин – Эдуард Латыпов. Александр Поварницын уступил победителю всего 4,1 секунд.

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ИСТОЧНИК KP.RU