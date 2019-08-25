Биатлонист из Удмуртии завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по летнему биатлону
Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по летнему биатлону. Об этом сообщает портал sportur.ru.
24 августа в Раубичах (Беларусь) прошли соревнования по летнему биатлону. Александр Поварницын спринтерской гонке завоевал серебряную медаль.
Первым пришел спортсмен из Южной Кореи, третьим оказался россиянин – Эдуард Латыпов. Александр Поварницын уступил победителю всего 4,1 секунд.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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