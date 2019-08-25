Как ижевчане могут узнать свое предназначение по звездам
В эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) с астрологом Эльзой Абзаловой обсуждали, как человеку узнать свое истинное предназначение с помощью звезд.
Насколько сильно люди зависят от гороскопа и почему обязательно его нужно знать? А также почему не делают гороскоп на детей.
Астрология как философия жизни
Астролог дала консультации, как понять, что человек занимается своим делом.
Полную запись эфира можно послушать по ссылке.
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- Ну что, дорогие наши, последняя неделька августа осталась... И теплую погоду можно не ждать. Подробный прогноз уже на сайте.
ИСТОЧНИК KP.RU
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