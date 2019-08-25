2019-08-25T16:54:05+03:00
Общество

Как ижевчане могут узнать свое предназначение по звездам

А также, как можно понять других людей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) с астрологом Эльзой Абзаловой обсуждали, как человеку узнать свое истинное предназначение с помощью звезд.

Насколько сильно люди зависят от гороскопа и почему обязательно его нужно знать? А также почему не делают гороскоп на детей.

Астрология как философия жизни

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Астролог дала консультации, как понять, что человек занимается своим делом.

Полную запись эфира можно послушать по ссылке.

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- Ну что, дорогие наши, последняя неделька августа осталась... И теплую погоду можно не ждать. Подробный прогноз уже на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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