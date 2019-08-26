2019-08-26T06:11:37+03:00
Общество

Ремонт участка улицы Кирова завершился в Ижевске

Дорожники заодно благоустроили остановочные площадки
Анастасия Захарова
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Фото: ДП "Ижевское"Фото: ДП "Ижевское"
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Улицу Кирова отремонтировали по северной стороне от участка по ул 30 лет Победы до ул. Песочной. Об этом сообщает подрядчик, который занимался ремонтом улицы.

На Кирова выровняли и обновили асфальтобетонное покрытие, подняли восемь колодцев и уложили выравнивающий слой асфальта. Верхний слой сделали из щебеночно-мастичного асфальтобетона - одного из лучших материалов. На улице Кирова заодно благоустроили остановки «Сельхозакадемия» и «Парк Кирова».

Напомним, дороги в Удмуртии ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Объекты в рамках проекта должны были сдать к 15 августа. Но из-за погоды сроки ремонта затянулись.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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