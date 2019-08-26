2019-08-26T12:39:55+03:00
Общество

Итоги полугодия: рост цен и срока ипотеки

Что изменилось на строительном рынке?
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В первом полугодии в России выдача ипотечных кредитов сократилась на 20,4% в количественном выражении и на 10,5% в денежном к аналогичному периоду 2018 г. При этом цены за 6 месяцев выросли в среднем на 4,6%. К таким выводам пришли аналитики федеральной компании «Талан» и эксперты консалтинговой компании MACON.

Во многих городах страны было отмечено кратковременное падение спроса на жилье, однако покупателей отпугивает не цена, а недоверие к застройщикам – тысячи россиян не могут получить ключи от квартир, замороженных в «долгостроях».

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Стоит отметить высокий уровень доверия к девелоперам Ижевска: проблема обманутых дольщиков практически не коснулась жителей города. В Ижевске за два квартала 2019 года рост цен составил менее 1%. Однако для большинства городов характерен выраженный рост цен на жилье.

К концу полугодия ипотечных кредитов в целом по Удмуртии стали брать больше, размер кредита тоже увеличился. В июне 2019 года на первичном рынке средняя сумма составила 1 745 млн. руб., что на 9 % превышает аналогичное значение в начале года. Именно поэтому на рынке новостроек сохраняется и рост средневзвешенного срока кредитования, который в Удмуртии также увеличился: по итогам июня 2019 г. составляет 214,1 месяцев, что на 14 месяцев больше, чем в начале года.

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«Потенциал роста цен, связанный с переходом на схему проектного финансирования, в середине 2019 г. уже оказался во многом реализованным, и дальнейшее увеличение стоимости квадратного метра сдерживается слабеющим спросом», - отметила Наталья Гарифуллина, директор по маркетингу федеральной компании «Талан».

Компания «Талан» – федеральный застройщик, работающий с 2002 года. Общий портфель проектов составляет 1,5 млн кв.м в 15 регионах России. Консалтинговая компания MACON — член Восточно-Европейской Ассоциации Прогнозирования Строительства EECFA.

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ООО «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-ИЖЕВСК». Не является офертой. Информация носит справочный характер и не является рекламой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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