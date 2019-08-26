Новая строка в платежке жителей Удмуртии: что такое и нужно ли платить
В платежках жителей Удмуртии планируют ввести новую строку «Добровольное страхование жилья». В эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) с председателем общественной организации «Объединение советов домов Удмуртской Республики» Александром Евсеевым обсуждаем появление строки.
Что такое добровольное страхование жилья?
Отвечаем на вопросы: нужно ли платить по этой строке, когда начнет появляться строка и что это такое «Добровольное страхование жилья».
А также кто сможет воспользоваться услугой страхования.
Полную версию записи эфира можно послушать по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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