Новая строка в платежке жителей Удмуртии: что такое и нужно ли платить

СЕГОДНЯ 17:52 2019-08-26T17:52:06+03:00

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В платежках жителей Удмуртии планируют ввести новую строку «Добровольное страхование жилья». В эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) с председателем общественной организации «Объединение советов домов Удмуртской Республики» Александром Евсеевым обсуждаем появление строки.

Что такое добровольное страхование жилья? 00:00 00:00

Отвечаем на вопросы: нужно ли платить по этой строке, когда начнет появляться строка и что это такое «Добровольное страхование жилья».

А также кто сможет воспользоваться услугой страхования.

Полную версию записи эфира можно послушать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU