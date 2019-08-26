2019-08-26T17:52:06+03:00
Общество

Новая строка в платежке жителей Удмуртии: что такое и нужно ли платить

Появление новой строки возмутил большинство плательщиков
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

В платежках жителей Удмуртии планируют ввести новую строку «Добровольное страхование жилья». В эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) с председателем общественной организации «Объединение советов домов Удмуртской Республики» Александром Евсеевым обсуждаем появление строки.

Что такое добровольное страхование жилья?

00:00
00:00

Отвечаем на вопросы: нужно ли платить по этой строке, когда начнет появляться строка и что это такое «Добровольное страхование жилья».

А также кто сможет воспользоваться услугой страхования.

Полную версию записи эфира можно послушать по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Правоохранители назвали новую причину аварии, в которой пострадало больше 20 человек.

- Михаил Снигирев рассказал, что его связывает с создателями «Властелина колец» и почему отказался делать куклу для театра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Семейная пара из Удмуртии во сне задавила двухмесячного ребенка
Пять человек пострадали в результате ДТП на трассе Удмуртии
Ижевчанин обвиняется в сексуальном насилии незнакомой женщины
ХК «Ижсталь» подпсиала контракт с новым нападающим
С 1 ноября стоимость проезда на трамваях и троллейбусах в Ижевске может повыситься
Не квартирный вопрос: ижевчане смогут узнать больше о загородной недвижимости
В 2019 году на ремонт дорог в микрорайоне Люлли в Удмуртии выделили 84 млн рублей
В МВД по Удмуртии назвали предварительную причину ДТП с автобусом
Водитель «легковушки» погиб на трассе Удмуртии
Итоги полугодия: рост цен и срока ипотеки
Ижевчанина пытались убить в Санкт-Петербурге
Жители Удмуртии на начало августа задолжали 711 млн рублей налогов
Специалисты завершили ремонт южного участка ижевской кольцевой дороги
За полгода реальные доходы жителей Удмуртии сократились на 1,3%