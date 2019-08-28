Почему убийце и растлителю девочек из Удмуртии сократили срок?

СЕГОДНЯ 09:37 2019-08-28T09:37:00+03:00

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На днях вынесли приговор 38-летнему бывшему учителю из Можгинского района Удмуртии. За убийство и сексуальное насилие над 12-13-летними девочками он получил 14 лет лишения свободы и ограничение свободы на 6 месяцев. Это произошло из-за рассмотрения апелляции. Ранее, в 2018 году, ему назначали 17 лет лишения свободы. Почему суд решил сократить срок?

Как пояснили в объединенной пресс-службе судейского сообщества Удмуртии, с изначальным приговором, который вынесли в 2018 году, осужденный не согласился. Вместе с адвокатом они подали апелляцию в Верховный суд республики.

- Апелляционным определением приговор Можгинского районного суда отменен, уголовное дело направлено на новое судебное разбирательство в тот же суд иным составом суда, - сообщили в пресс-службе.

Причина – ряд вопросов, которые касаются соблюдения процедуры судопроизводства, исследования, проверки и оценки доказательств.

20 августа 2019 года Можгинский районный суд выносит новый приговор, в котором сократили срок на три года. Оставили ограничение свободы на 6 месяцев. И, как и ранее было, осужденный будет принудительно наблюдаться и лечиться у врача-психиатра.

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ИСТОЧНИК KP.RU