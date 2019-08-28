На улице Баранова в Ижевске начались ремонтные работы

СЕГОДНЯ 14:38 2019-08-28T14:38:54+03:00

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В Ижевске начались работы на улице Баранова. Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» дорожного предприятия «Ижевское».

- Участок улицы Баранова, который находится между Селтинской и Олега Кошевого. До ремонта дорога была разбитой. Район давно застроен, но денег на ремонт не было. Дорожники полностью реконструируют дорогу. На основание будет уложен выравнивающий слой асфальта. Также будет выравнивание 11 колодцев, установка бордюров и укрепление обочин, - сообщается в группе.

На данный момент на участке завершены работы по ремонту тротуаров. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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ИСТОЧНИК KP.RU