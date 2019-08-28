2019-08-28T16:42:21+03:00
Общество

«Ростелеком» поддержал чемпионат России по шахматам в Удмуртии

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«Ростелеком» выступил техническим партнером суперфинала чемпионата России по шахматам, который проходил в Удмуртской Республике с 9 по 25 августа 2019 года. Компания подключила скоростной интернет на площадках мероприятия и развернула зону бесплатного Wi-Fi для гостей и участников состязаний.

Организаторами суперфинала выступили Российская шахматная федерация, Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко и правительство Удмуртской Республики.Регион проведения турнира выбирается ежегодно на конкурсной основе. В 2019 году победителем стала Удмуртия.

Мероприятие проходило в двух городах региона – Ижевске и Воткинске. За победу боролись 24 шахматиста в женском и мужском турнирах. Их поддерживали более 200 болельщиков. Ход борьбы на русском языке комментировал гроссмейстер Сергей Шипов, а на английском – гроссмейстеры Павел Трегубов и Даниил Юффа.

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- Суперфинал чемпионата России по шахматам – это масштабное и ответственное мероприятие, - рассказал Марк Глуховский, исполнительный директор Российской шахматной федерации. - Нам нужен был надежный скоростной интернет, чтобы обеспечить непрерывную трансляцию игр на нашем сайте и вести статистику сыгранных партий. Благодаря "Ростелекому" суперфинал прошел без технических сбоев».

- «Ростелеком»традиционно поддерживает мероприятия, формирующие интерес общества к спорту. Мы рады, что болельщики по всей России смогли посмотреть онлайн-трансляцию чемпионата в высоком разрешении, а жители Удмуртии – поделиться эксклюзивными фотографиями и видео с места событий при помощи Wi-Fi, - резюмировал Сергей Тульчинский, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртской Республике.

Информация от партнера

ИСТОЧНИК KP.RU

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