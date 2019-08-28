2019-08-28T19:16:43+03:00
Общество

Могут ли ученикам в Ижевске запретить пользоваться мобильными телефонами

На эти и многие другие вопросы отвечает специалист
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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28 августа, в среду, в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) перед новым учебным годом на вопросы отвечала начальник отдела общего и дошкольного образования министерства образования и науки Удмуртии Элеонора Симушина.

Запретят ли ученикам в школах Удмуртии пользоваться мобильными телефонами?

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Могут ли запретить ученикам запретить пользоваться мобильными телефонами? А также обсуждаем тему введения второго иностранного языка в школах Удмуртии.

Вместе с тем со специалистом обсуждаем готовность к новому учебному году.

Полную запись эфира можно послушать на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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