Глава Удмуртии встретился с чемпионкой мира Алиной Загитовой в Москве
Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился в Москве с чемпионкой мира Алиной Загитовой. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».
- Впереди у Алины Загитовой особенный сезон, не только череда соревнований, но и выпускной класс! Пожелал успеха чемпионке, - написал Александр Владимирович.
Напомним, впереди новый сезон, в преддверии которого «Комсомолка» собрала новые программы Загитовой (продолжение).
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Алина Загитова. Показательные выступления. Чемпионат России по фигурному катанию 2019.Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила с показательной программой "Лара Крофт" в рамках Чемпионата России по фигурному катанию 2019. Накануне Загитова не смогла пробиться в тройку призеров чемпионата, показав пятый результат в соревнованиях женщин-одиночниц. Всю программу показательных выступлений смотрите здесь: https://www.youtube.com/watch?v=uJQVhgAI29M
ИСТОЧНИК KP.RU
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