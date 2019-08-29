2019-08-29T14:22:03+03:00
Общество

Глава Удмуртии встретился с чемпионкой мира Алиной Загитовой в Москве

Он пожелал девушке успехов в новом сезоне
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: страница Александра БречаловаФото: страница Александра Бречалова
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Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился в Москве с чемпионкой мира Алиной Загитовой. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

- Впереди у Алины Загитовой особенный сезон, не только череда соревнований, но и выпускной класс! Пожелал успеха чемпионке, - написал Александр Владимирович.

Напомним, впереди новый сезон, в преддверии которого «Комсомолка» собрала новые программы Загитовой (продолжение).

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Алина Загитова. Показательные выступления. Чемпионат России по фигурному катанию 2019.Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила с показательной программой "Лара Крофт" в рамках Чемпионата России по фигурному катанию 2019. Накануне Загитова не смогла пробиться в тройку призеров чемпионата, показав пятый результат в соревнованиях женщин-одиночниц. Всю программу показательных выступлений смотрите здесь: https://www.youtube.com/watch?v=uJQVhgAI29M

ИСТОЧНИК KP.RU

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