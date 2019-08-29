Возместят ли селянам Удмуртии потери из-за непогоды
29 августа, в четверг, в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) министр сельского хозяйства и продовольствия Ольга Абрамова рассказала что дает введенный режим чрезвычайной ситуации и почему урожай не был застрахован.
Получат ли селяне Удмуртии компенсации из-за дождей и режима ЧС?
А также возместят ли селянам в Удмуртии потери сельскохозяйственных культур? Ольга Абрамова еще затронула тему пчеловодов и рассказала, по какой причине погибли пчелы, и будут ли поддерживать потерпевших пчеловодов.
Полную запись эфира можно послушать по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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