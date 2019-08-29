Возместят ли селянам Удмуртии потери из-за непогоды

СЕГОДНЯ 16:49 2019-08-29T16:49:33+03:00

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29 августа, в четверг, в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) министр сельского хозяйства и продовольствия Ольга Абрамова рассказала что дает введенный режим чрезвычайной ситуации и почему урожай не был застрахован.

Получат ли селяне Удмуртии компенсации из-за дождей и режима ЧС? 00:00 00:00

А также возместят ли селянам в Удмуртии потери сельскохозяйственных культур? Ольга Абрамова еще затронула тему пчеловодов и рассказала, по какой причине погибли пчелы, и будут ли поддерживать потерпевших пчеловодов.

Полную запись эфира можно послушать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU