2019-08-30T06:15:33+03:00
Общество

Новые дорожные знаки появятся в Ижевске

Их поставят в целях обеспечения безопасности дорожного движения
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске появится несколько новых дорожных знаков. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: яндекс карты

Фото: яндекс карты

- На улице Зеленая у здания №99а установят знаки «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор», - сообщает пресс-служба.

Знаки установят в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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