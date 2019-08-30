Новые дорожные знаки появятся в Ижевске
В Ижевске появится несколько новых дорожных знаков. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: яндекс карты
- На улице Зеленая у здания №99а установят знаки «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор», - сообщает пресс-служба.
Знаки установят в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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