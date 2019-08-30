Новые дорожные знаки появятся в Ижевске

СЕГОДНЯ 06:15 2019-08-30T06:15:33+03:00

Их поставят в целях обеспечения безопасности дорожного движения

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В Ижевске появится несколько новых дорожных знаков. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: яндекс карты

- На улице Зеленая у здания №99а установят знаки «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор», - сообщает пресс-служба.

Знаки установят в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU