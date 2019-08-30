2019-08-30T11:07:29+03:00
Происшествия

Двое ижевчан угнали машину, избив пассажира

Потерпевший отказался их отвезти в назначенное место
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске завершено расследование уголовного дела в отношении двух 28-летних местных жителей, которые обвиняются в угоне машины.

- Вечером молодые люди были в парке и одному из них нужно было срочно ехать домой. Мужчины увидели припаркованную машину ВАЗ-2107 на улице Красногеройская, в которой на пассажирском сиденье был 17-летний потерпевший. Он ждал свою сожительницу после рабочей смены. Мужчины потребовали отвезти из на улицу Ленина, на что потерпевший ответил отказом. После этого они ударили его по лицу, вытащили из машины и уехали, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

В рамках расследования уголовного дела мужчины признали вину в совершенном преступлении. Уголовное дело направлено в суд, теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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